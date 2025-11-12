School Assembly News Headlines for 13 November: स्कूल असेंबली के लिए 13 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 13 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 13 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 13 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 12 हुई.

PM मोदी ने LNJP हॉस्पिटल पहुंकर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात.

चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने वाले मामले की अगली सुनवाई अब दिसंबर में होगी.

एक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, स्वस्थ होकर लौटे घर.

दिल्ली ब्लास्ट: घटनास्थल के आसपास फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, बुधवार को भी कुछ मार्केट रहे बंद.

चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की औसत मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान.

भारत की सीमेंट इंडस्ट्री की क्षमता अगले तीन वित्त वर्षों में 170 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत में भूटान से बिजली निर्यात का रास्ता साफ, पीएम मोदी के दौरे पर हुए तीन समझौते.

रूस ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने के डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को किया खारिज.

इस्लामाबाद में आतंकी हमले से आगबबूला हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी.

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में बम धमाका, बाल-बाल बचे अवामी नेशनल पार्टी के नेता.

एच-1बी वीजा पर ट्रंप का बड़ा बदलाव, कहा- अमेरिका को विदेशी प्रतिभाओं की जरूरत.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को घरेलू मैचों में खेलने का दिया निर्देश; रिपोर्ट्स.

भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनीं हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर, सीएम सैनी ने सौंपा 1.5 करोड़ रुपए का चेक.

