School Assembly News Headlines for 11 November: स्कूल असेंबली के लिए 11 नवंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News Headlines Today

School Assembly News Headlines for 11 November: स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख समाचार हेडलाइंस छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं. ये समाचार अपडेट उन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं. हर दिन की खबरों से छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों, खेल, विज्ञान, मनोरंजन और व्यवसाय से जुड़े अपडेट्स से अवगत रहते हैं. 11 नवंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 11 नवंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, कई राज्यों में शीतलहर की संभावना.

J-K पुलिस ने किया बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश, फरीदाबाद से 300 किग्रा RDX बरामद.

जम्मू कश्मीर: पहलगाम सबसे ठंडा, श्रीनगर और गुलमर्ग में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान.

लैंड फॉर जॉब केस: कोर्ट में लालू यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 4 दिसंबर को.

बॉम्बे हाईकोर्ट: वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में दोषी को फांसी देने की मांग वाली याचिका खारिज.

मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, सरकार ने बढ़ाई 'लाड़ली बहना योजना' की राशि.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली प्री-बजट चर्चा.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

साल के अंत तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी जारी: क्रेमलिन.

श्रीलंकाई नौसेना ने 14 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव में आई तकनीकी खराबी बनी वजह.

जापान में फिर से आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.2 की रही तीव्रता.

राष्ट्रपति ट्रंप भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल.

हमास ने शहीद लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन का पार्थिव शव इजरायल को सौंपा, 11 साल पहले एक ऑपरेशन में हुए थे शहीद.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम घोषित, ज्योति सिंह संभालेंगी कमान.

टूटेगा दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, खेल मंत्रालय ने किया 'स्पोर्ट्स सिटी' बसाने का फैसला.

रणजी ट्रॉफी : रेड्डी-शिंदे की शानदार पारियां, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया.

रणजी ट्रॉफी : चंडीगढ़ को 8 विकेट से रौंदकर पंजाब ने खोला जीत का खाता.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिल सकता है विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.