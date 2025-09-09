 School Assembly News Headlines for 10 September 2025: स्कूल असेंबली के लिए 10 सितंबर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 10 September 2025: 10 सितंबर 2025 की असेंबली के लिए हम आपके लिए देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी अहम खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने वाले छात्र इन हेडलाइंस को आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां हम आपको देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें दे रहे हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से जुड़ना न केवल आपके सामान्य ज्ञान को मजबूत बनाता है, बल्कि भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद करता है. तो आइए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं 10 सितंबर की मुख्य खबरों के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पीएम मोदी ने हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, 1,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान.

आतंकी साजिश का भंडाफोड़: एनआईए ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 21 ठिकानों पर की छापेमारी.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की प्रॉपर्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

जीएसटी दरों में कटौती कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए एक बूस्टर शॉट, किसानों को होगा लाभ.

दिल्ली पुलिस ने डेबिट कार्ड स्वैपिंग के फरार अपराधी को दबोचा, 21 मामलों में था शामिल.

हर 10 में से 6 भारतीय युवा बचत को दे रहे प्राथमिकता: रिपोर्ट.

वाराणसी: पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा.

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने स्वीकारा केपी शर्मा ओली का इस्तीफा.

इजरायल ने गाजा बंधकों और सीजफायर डील को लेकर अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकारा.

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, हिंसक प्रदर्शनों में 19 की मौत, 300 से ज्यादा घायल.

नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में लगाई आग.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

पंजाब: बाढ़ राहत में भारतीय हॉकी टीम की पहल, मनदीप सिंह ने मदद की घोषणा की.

मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग नवंबर में, अमेरिका करेगा मेजबानी.

Women's Asia Cup 2025: महिला एशिया कप में सुपर-4 में चुनौती के लिए तैयार भारतीय हॉकी टीम.

Asia Cup 2025 Prize Money: एशिया कप विजेता और रनर-अप टीम होंगे मालामाल, विजेता को मिलेंगे 2.50 करोड़.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.