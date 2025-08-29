School Assembly News Headlines for 30 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 30 अगस्त 2025 की प्रमुख खबरें, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 30 August 2025: स्कूल असेंबली में 30 अगस्त 2025 को न्यूज रीडिंग करने वालों छात्रों को यहां देश और दुनिया से लेकर खेल तक की सबसे अहम और लेटेस्ट खबरें मिलेंगी. बच्चों और छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की बड़ी घटनाओं से परिचित रहें, ताकि न केवल स्कूल में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हो. यहां हम आपके लिए देश, विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी ताजा और अहम खबरें लेकर आए हैं, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. तो चलिए, 30 अगस्त 2025 की असेंबली की शुरुआत करते हैं आज की इन प्रमुख हेडलाइंस के साथ.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत की Q1 GDP 7.8% रही, पिछली तिमाही के 7.4% की तुलना में अधिक दर्ज.

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3-4 सितंबर 2025 को होगी.

उत्तराखंड में बारिश का कहर: गंगा घाट खाली कराए गए, IMD ने जारी किया अलर्ट.

एशिया कप हॉकी: भारत ने राजगीर में चीन को 4-3 से हराकर पूल-ए मैच में जीत दर्ज की.

डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, 64p गिरकर 88.29 रुपये पर बंद.

‘बैटरी सेक्टर में भारत-जापान मिलकर काम करेंगे’, टोक्यो में बोले PM मोदी.

पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल बने IMF के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

जापान: टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

थाईलैंड की पीएम पैटोंगटार्न शिनावात्रा को अदालत ने पद से किया बर्खास्त.

इजरायली हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी की मौत- रिपोर्ट में दावा.

जुलाई में 47 देशों में एमपॉक्स के 3,924 मामले, 30 मौतें : डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट.

जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर वैश्विक क्रांति का सूत्रपात कर सकती है: प्रधानमंत्री मोदी.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

Asia Cup Hockey 2025: भारत ने चीन को हराया, कप्तान हरमनप्रीत की हैट्रिक, एशिया कप में टीम का विजयी आगाज.

BWF विश्व चैंपियनशिप : क्वार्टर फाइनल में हार के साथ थमा ध्रुव-तनिषा का अभियान.

लियोनेल मेसी ने दिया संकेत, अगले विश्व कप के बाद ले सकते हैं संन्यास.

डायमंड लीग फाइनल: नीरज चोपड़ा को जूलियन वेबर ने पछाड़ा, 91.51 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.