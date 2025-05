School Assembly News Headlines for 17 May 2025: स्कूल असेंबली के लिए 17 मई की टॉप खबरें; देश, दुनिया और खेल जगत के ताजा अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 17 May 2025: अगर आप 17 मई 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज रीडिंग करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. यहां आपको देश-विदेश, खेल और व्यापार से जुड़ी कुछ बड़ी और ताजा खबरें मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ मंच से पढ़ सकते हैं. छात्रों के लिए यह जरूरी है कि वे रोज की प्रमुख घटनाओं से अपडेट रहें. यहां आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी, जो आप अपनी असेंबली की शुरुआत में साझा कर सकते हैं. तो चलिए, 17 मई 2025 (Today's Hindi News Headline for School Assembly) की असेंबली की शुरुआत करते हैं दिन की इन मुख्य सुर्खियों से.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित, भुज में सैनिकों से बोले राजनाथ सिंह.

ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे; पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी.

बिहार: गया शहर का नाम बदलकर 'गया जी' किया गया, नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला.

जम्मू-कश्मीर: बडगाम पुलिस ने लश्कर आतंकियों के 3 मददगारों को अरेस्ट किया.

जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं, आपने दुश्मन निपटाए, सैनिकों से बोले राजनाथ.

जम्मू-कश्मीर: भारतीय सेना ने 48 घंटे में लश्कर के छह आतंकवादी ढेर किए.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

भारत से शांति वार्ता को तैयार पाकिस्तान; PAK पीएम शहबाज शरीफ ने जताई बातचीत की इच्छा.

एशिया में फिर डरा रहा COVID-19; हांगकांग, सिंगापुर में बढ़े मामले.

इस्तांबुल में मिले रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल, तीन साल बाद हुई सीधी शांति वार्ता.

तुर्किए की सेलेबी के बाद चीन की ड्रैगन पास कंपनी की एयरपोर्ट सर्विसेज रद्द.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

IPL 2025: 17 मई से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल, 3 जून को होगा फाइनल.

वानखेड़े स्टेडियम में गूंजा 'हिटमैन' का नाम, सीएम फडनवीस और शरद पवार की मौजूदगी में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन.

इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी टीम इंडिया में जगह.

IPL 2025: कल से फिर शुरू होगी ऑरेंज और पर्पल कैप जीतने की रेस.

ICC ने WTC फाइनल के लिए पुरस्कार राशि का किया खुलासा, विजेता टीम को मिलेंगे 30.82 करोड़ रुपए.

स्कूल असेंबली में ये खबरें छात्रों को जागरूक और सूचित रखने में मदद करेंगी.