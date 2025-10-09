Sabarimala Gold Case: केरल विधानसभा में हंगामा जारी, एलओपी सतीशन ने लेफ्ट विधायकों पर लगाया आरोप

तिरुवनंतपुरम, 9 अक्टूबर : विपक्ष के नेता (एलओपी) वी.डी. सतीशन (V.D. Satheesan) ने गुरुवार को मंत्रियों और सत्तारूढ़ एलडीएफ विधायकों पर असंसदीय टिप्पणी करने और जानबूझकर केरल विधानसभा के कामकाज को बाधित करने का आरोप लगाया. विधानसभा से बाहर निकलने के बाद विधानसभा द्वार पर मीडिया से बात करते हुए, सतीशन ने कहा कि अध्यक्ष ने मंत्रियों और विधायकों को आपत्तिजनक टिप्पणियां करने की अनुमति दी, जबकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती की गई.

सतीशन ने कहा, "विपक्ष ने मंत्री वासवन के इस्तीफे और देवस्वोम बोर्ड के सदस्यों को हटाने की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखा. निगरानी कर्मियों ने एम. विंसेंट को स्वतंत्र रूप से भाग लेने से रोका और सनीश कुमार जोसेफ घायल हो गए. अध्यक्ष ने मंत्रियों और विधायकों के असंसदीय व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए अत्यधिक सुरक्षाकर्मियों के साथ कार्यवाही चलाने की कोशिश की." उन्होंने आगे कहा कि माकपा विधायक पी.पी. चितरंजन ने अपमानजनक टिप्पणियों के माध्यम से दिव्यांगों का अपमान किया और मंत्री गणेश कुमार ने केएसआरटीसी इंटक श्रमिक संघ के अध्यक्ष एम. विंसेंट को निशाना बनाया. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे बनाया है: ज्योतिरादित्य सिंधिया

उन्होंने कहा, "अध्यक्ष ने यह सब होने दिया. मंत्री राजेश और राजीव ने बार-बार विपक्ष को नीचा दिखाने वाले बयान दिए. यह लोकतंत्र विरोधी है." सतीशन ने आगे कहा, "क्या मुझे राजनीतिक निर्वासन में जाना चाहिए? असली मुद्दा यह नहीं है कि भगवान अयप्पा की द्वारपालक मूर्ति को काटकर बेच दिया गया; बल्कि यह है कि हमने इसका पर्दाफाश किया. अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो सोने की मूर्ति भी चोरी हो सकती थी. वर्तमान मंत्री, वसावन और देवस्वोम बोर्ड के अधिकारियों ने इस साल फिर से 'प्रायोजक' उन्नीकृष्णन पोट्टी को मंदिर की वस्तुएं हटाने के लिए आमंत्रित किया. अब केवल अयप्पा की सोने की मूर्ति ही बची है."

विधानसभा सत्र गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की संभावना के साथ, विपक्ष ने विधानसभा के बाहर अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है, और राज्य भर में विरोध मार्च की एक श्रृंखला की घोषणा पहले ही कर दी गई है. 18 अक्टूबर को, मंदिर में हुई चोरी को उजागर करने और विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए चेंगन्नूर से अयप्पा के जन्मस्थान तक एक मार्च निकालने की भी योजना है.