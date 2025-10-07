सबरीमाला मंदिर में सोने का घोटाला? 4.5 किलो गोल्ड रहस्यमय तरीके से गायब, स्पॉन्सर की नीयत पर उठे सवाल

(Photo: X)

केरल के मशहूर सबरीमाला अयप्पन मंदिर में सोने की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है. इस मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अदालत की जांच में पता चला है कि मंदिर को सोना दान करने वाले स्पॉन्सर, उन्नीकृष्णन पोट्टी, परत चढ़ाने के बाद बचे हुए सोने को एक शादी में इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इजाजत भी मांगी थी.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब पता चला कि मंदिर की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोने का एक बड़ा हिस्सा गायब है. विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर पूरी बहस से बच रही है और उन्होंने देवस्वोम मंत्री वी एन वासन के इस्तीफे की मांग की है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल हाईकोर्ट ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं.

कैसे गायब हुआ सोना?

कोर्ट की जांच में कुछ हैरान करने वाले तथ्य सामने आए.

साल 2019 में, जब द्वारपालक की मूर्तियों पर लगी सोने की परत वाली तांबे की प्लेटों को दोबारा प्लेटिंग के लिए हटाया गया, तो उनका वजन 42.8 किलोग्राम था.

लेकिन जब इन प्लेटों को काम के लिए चेन्नई की एक कंपनी में भेजा गया, तो उनका वजन रहस्यमय तरीके से घटकर सिर्फ 38.258 किलोग्राम रह गया.

इसका मतलब है कि लगभग 4.5 किलो से ज्यादा सोना रास्ते में ही कहीं गायब हो गया.

फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतना सोना गया कहाँ और इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग हैं.