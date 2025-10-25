Sabarimala Gold Scam: सबरीमाला स्वर्ण घोटाले में एसआईटी ने चोरी गया 400 ग्राम सोना बेल्लारी से बरामद किया

(Photo: X)

तिरुवनंतपुरम, 25 अक्टूबर : सबरीमाला सोने (Sabarimala Gold) की चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कर्नाटक के बेल्लारी में एक ज्वेलरी आउटलेट से चोरी हुआ काफी सोना बरामद किया है. मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने कथित तौर पर अपने साथी गोवर्धन को जो सोना दिया था, उसे पुलिस अधीक्षक शशिधरन के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया गया. टीम ने गोवर्धन के ज्वेलरी स्टोर से 400 ग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया. एक साथ चलाए गए ऑपरेशन में, जांचकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम के पुलिमथ में पोट्टी के घर से कई सोने के सिक्के और लगभग 2 लाख रुपये कैश भी जब्त किए.

उन्नीकृष्णन पोट्टी 30 अक्टूबर तक एसआईटी की हिरासत में रहेगा और उससे पूछताछ के आधार पर सबूत इकट्ठा किया जा रहा है. जांच का दायरा अब केरल से बाहर भी बढ़ गया है, टीम चोरी हुए सोने के फ्लो का पता लगाने और पोट्टी के बयानों को वेरिफाई करने के लिए बेंगलुरु, बेल्लारी, हैदराबाद और चेन्नई में कई जगहों पर जा रही है. शनिवार सुबह, चल रही जांच के तहत पोट्टी के साथ तीन सदस्यों वाली एसआईटी टीम बेंगलुरु में थी. शहर में उसके घर, बेल्लारी में उस जगह पर जहां कथित तौर पर सोना बेचा गया था, हैदराबाद की एक फर्म जिसने मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के पैनल की मरम्मत की थी, और चेन्नई की कंपनी स्मार्ट क्रिएशन्स, जिसने सबरीमाला मंदिर के लिए गोल्ड प्लेटिंग का सामान सप्लाई किया था, वहां तलाशी ली जा रही है. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: भाजपा को अति-पिछड़ा वर्ग से इतनी नफरत क्यों, हम उनकी बैचेनी करेंगे शांत; तेजस्वी यादव

विशेष जांच दल अब यह जांच कर रही है कि बरामद सोना मंदिर के काम से निकाले गए सोने की मात्रा से मेल खाता है या नहीं. गोवर्धन, जिसने पहले सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह के पैनल की प्लेटिंग के लिए सोना सप्लाई किया था, वह भी जांच के दायरे में है. एसआईटी से उम्मीद है कि वह मंदिर के रेनोवेशन के काम में शामिल अन्य देवस्वोम बोर्ड कर्मचारियों के बयान दर्ज करेगी ताकि अंदरूनी मिलीभगत की सीमा का पता चल सके. अहम सबूत सामने आने के बाद, जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि हालिया बरामदगी सबरीमाला के हाई-प्रोफाइल सोने की चोरी का पता लगाने में लापता कड़ी साबित हो सकती है. एसआईटी अब तक पोट्टी, सबरीमाला मंदिर के पूर्व टॉप अधिकारी मुरारी बाबू को गिरफ्तार कर चुकी है और अब वे कुछ और गिरफ्तारियां करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दो एफआईआर में 10 आरोपियों को लिस्ट किया है.