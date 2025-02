Bhuvneshwar Shocker: KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल, नेपाली छात्रों को जबरन हॉस्टल खाली करने का आदेश; VIDEO

KIIT University Nepali Girl Student Suicide: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय कॉलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT) में एक नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा मच गया. छात्रों ने आरोप लगाया कि तीसरे वर्ष की बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) की छात्रा ने अपने पूर्व प्रेमी द्वारा मानसिक उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली. रविवार दोपहर, पीड़िता का शव लड़कों के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पूरे कैंपस में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और हॉस्टल का कमरा सील कर दिया. जांच के लिए छात्रा का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है.

#WATCH | KIIT University girl student suicide | Nepali students allegedly beaten up, forced to leave campus after University declares Sine Die.

The https://t.co/z8QIHJ1Qpn third year girl was allegedly abused, harassed by her ex-boyfriend Advik Srivastava. Before her death, she… pic.twitter.com/x6KJGxUxVz

— OTV (@otvnews) February 17, 2025