Rubika Liyaqat at Virat Hindu Sammelan: उदयपुर में विराट हिंदू सम्मेलन में नजर आई टीवी पत्रकार रुबिका लियाकत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

टीवी पत्रकार रुबिका लियाकत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rubika Liyaqat At Virat Hindu Sammelan: राजस्थान के उदयपुर में बड़गांव क्षेत्र में रविवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन (Virat Hindu Sammelan) में देश की प्रसिद्ध टीवी पत्रकार रुबिका लियाकत (Rubika Liyaqat) नजर आई. इस सम्मेलन में रुबिका लियाकत ने भारतीय संस्कृति, मातृशक्ति और सामाजिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, खासकर X (पूर्व Twitter) पर साझा किया गया पोस्ट लाखों बार देखा जा चुका है. Fight During Live Debate Video: एंकर रुबिका लियाकत और कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय के बीच लाइव ऑन एयर तीखी बहस, वीडियो आया सामने

सम्मेलन का आयोजन बड़गांव पंचायत समिति मैदान में हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था.

रुबिका लियाकत ने लिया हिस्सा

Rubika Liyaqat at Virat Hindu Sammelan talking about the Hindu Bhartiy Sanskriti Burnol moment for many 🤣🤣 pic.twitter.com/KEJizR0QbF — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) January 21, 2026

कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में शामिल रुबिका लियाकत ने अपने भाषण में बताया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें मजबूत और सदियों पुरानी हैं और समाज में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि माताएँ सामाजिक मूल्य और संस्कार परिवार में सबसे पहले देती हैं. उनके शब्दों और कार्यक्रम से जुड़ी कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसमें वे हिंदू संस्कृति और भारतीय धरोहर के प्रति सम्मान जताती नजर आईं.

सम्मेलन में प्रमुख बातें

महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए सभी हिन्दुओं से एकजुट रहने की अपील की. कार्यक्रम में सामाजिक भजन, सांस्कृतिक झांकियाँ और कलश यात्रा जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं. आयोजकों ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल्यों को मजबूत करना और समाज में सकारात्मक एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है.

सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम को लेकर कुछ राजनीतिक कयास और चर्चाएँ भी हो रही हैं, जिसमें रुबिका लियाकत के भविष्य में किसी राजनीतिक पारीश्रम से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि पत्रकारिता में उनकी भूमिका पर राय विभाजित है.