मुंबई के JJ अस्पताल में रोहित आर्या का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, पवई में बच्चों को बंधक बनाने के दौरान लगी थी गोली

Powai Hostage Incident: मुंबई के पवई इलाके में शुक्रवार को बच्चों को बंधक बनाने के बाद मारे गए रोहित आर्या का पोस्टमार्टम मुंबई के जेजे अस्पताल में किया गया. पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शव परिजनों को सौंप दिया गया. यह भी पढ़े: Mumbai Children Hostage Case: रोहित आर्या प्रकरण मामले में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा खुलासा, शिक्षा विभाग से कोई संबंध नहीं

17 बच्चों को बनाया था बंधक

जानकारी के अनुसार, रोहित आर्या ने पवई स्थित एक स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। इसके बाद मुंबई पुलिस और एंटी-टेररिज्म सेल (ATC) की टीम ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया. इसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में आर्या की मौत हो गई.

गोली लगने के बाद भेजा गया था शव

गोली लगने के बाद रोहित आर्या का शव जोगेश्वरी स्थित एचबीटी ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया था. औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को मुंबई के जेजे अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में भेजा गया.

रात में हुई पोस्टमार्टम प्रक्रिया

सूत्रों के मुताबिक, आर्या के परिजन शुरू में पोस्टमार्टम की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार समझाने के बाद उसके साले ने सहमति दी और शाम करीब 5:30 बजे पुलिस सुरक्षा के साथ अस्पताल पहुंचा। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति लेकर रात में पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार, 1 नवंबर को रोहित आर्या का शव परिजनों को सौंप दिया गया.