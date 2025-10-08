Road Accident In SriGanganagar: श्रीगंगानगर में बड़ा हादसा, सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे पर ट्रक से कार टकराई, तीन युवकों की मौत

श्रीगंगानगर, 8 अक्टूबर : राजस्थान (Rajasthan) के श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हुआ है. बुधवार को सूरतगढ़-अनूपगढ़ स्टेट हाईवे 94 पर एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है. हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. जानकारी सामने आई कि अनूपगढ़ की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से अर्टिगा टकरा गई. हादसा जिस जगह पर हुआ, वहां पर एक मोड़ है. इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोड़ पर ट्रक की रफ्तार धीमी थी और पीछे से आ रही कार अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर पाई और ट्रक में घुस गई.
बताया गया कि इस दुर्घटना में कार सवारों में से तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.
मृतकों की पहचान सुरेंद्र, नरेश कुमार और कालूराम के रूप में हुई है, जो गांव 2 पीजीएम अनूपगढ़ के निवासी थे. घायल सुखदेव सिंह और जगदीश को इलाज के लिए श्रीगंगानगर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. हादसे में घायल और मृतकों की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है. दो मृतकों के शव सूरतगढ़ में रखवाए गए हैं, जबकि एक मृतक का शव जैतसर मोर्चरी में रखा गया है. फिलहाल, पुलिस और प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और गवाहों से बयान लिए जा रहे हैं.