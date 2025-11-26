Mumbai Pune Expressway: ट्रैफिक जाम से मिलेगी वाहन चालकों को राहत, मुंबई-पुणे का सफर 30 मिनट होगा कम, जानें डिटेल्स

(Photo Credits ANI)

Mumbai Pune Expressway : मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर लंबे समय से चल रहा 'मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट' (Missing Link Project) अब लगभग पूरा होने की कगार पर है. इस प्रोजेक्ट के सबसे अहम हिस्से केबल-स्टेड ब्रिज (Cable-Stayed Bridge) का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 25 से 30 मिनट तक कम होने की उम्मीद है.

'साम टीवी ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ लोणावला–खंडाला के बीच टाइगर वैली इलाके में बनाया जा रहा यह पुल करीब 650 मीटर लंबा है और जमीन से लगभग 100 मीटर ऊंचाई पर तैयार किया जा रहा है. यह नया रास्ता शुरू होते ही एक्सप्रेसवे के मौजूदा घाट सेक्शन को बाईपास (Bypass) किया जा सकेगा. ये भी पढ़े:Mumbai-Pune Expressway Update: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आज भाटन टनल के पास 1 घंटे के लिए रहेगा बंद; चेक टाइम और अल्टरनेटिव रूट्स

ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत

इस लिंक के शुरू होने पर भारी वाहनों की रफ्तार सुधरेगी, लगातार होने वाली ट्रैफिक जाम ( Traffic Jam) की समस्या घटेगी और सफर पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होगा.प्रशासन का मानना है कि इससे रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी.

13.3 किलोमीटर का आधुनिक मार्ग

पूरा ‘मिसिंग लिंक’ करीब 13.3 km लंबा है. यह सेक्शन न केवल यात्रा समय घटाएगा, बल्कि एक्सप्रेसवे की कुल क्षमता (Capacity) को भी बढ़ाएगा.नई तकनीक और मजबूत सुरक्षा मानकों (Safety Standards) के साथ बनाया जा रहा यह कॉरिडोर आने वाले वर्षों में ट्रैफिक लोड संभालने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.