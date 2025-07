Aaj Ka Mausam, 15 July 2025: राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, द. भारत में सताएगी गर्मी; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

आज का मौसम, 15 जुलाई 2025: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार यानी 15 जुलाई 2025 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. आईएमडी के मुताबिक, आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में अगले दो दिन तक अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के गंगीय इलाकों और झारखंड में भी आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

𝐈𝐌𝐃 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭

🌧️Red Alert issued for rainfall in parts of Rajasthan and Chhattisgarh today.

🌧️Extremely heavy rainfall is likely at isolated places in Rajasthan and Chhattisgarh for the next two days.

🌧️Heavy rainfall is expected in Gangetic West… pic.twitter.com/FUKiYeQoDY

