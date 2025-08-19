VIDEO: रत्नागिरी में भीषण सड़क हादसा, थार ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 की मौत; एक्सीडेंट का भयावह वीडियो सामने आया

(Photo Credits ANI)

Ratnagiri Accident Video: महाराष्ट्र में जारी भारी बारिश के बीच रत्नागिरी जिले के चिपलून कराड मार्ग पर पिंपली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. तेज़ रफ्तार से जा रही एक थार गाड़ी ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के तीन लोग समेत 5 लोगों की मौत हो गई. मारे गए लोगों में एक 2 साल की बच्ची भी शामिल है

हादसा रात करीब 10-11 बजे

यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ़्तार से जा रहे थार ने ऑटो कोटक्कर मारते हुए सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. जिसके बाद चीख पुकार मच गई. जानकारी के अनुसार, यह हादसा सोमवार को रात करीब 10 से 11 बजे के बीच हुआ. हादसे का भयावह वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो के साथ थर के पचखडे उड़ गए हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra Road Accident: वाशिम में ट्रक और बस की टक्कर में दो की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल

रत्नागिरी में भीषण सड़क हादसा

रिक्शा चालक पिंपली के रहने वाला

जानकारी के अनुसार, रिक्शा चालक पिंपली इलाके का निवासी था और वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था. हादसे में एक ही परिवार के तीनों सदस्यों की मौत से परिवार में मातम फैल गया. इस हादसे में थार के चालक की भी मौत हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हरियाणा राज्य से पासिंग हुई थार गाड़ी का चालक एक लड़की को लेकर सुसाट जा रहा था. उस वक्त लड़की "मुझे बचाओ" चिल्लाते हुए दिखी. इस दौरान चालक ने लड़की को रास्ते में छोड़ दिया और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला दी। यह बताया जा रहा है कि गाड़ी से उसका संतुलन बिगड़ने की वजह से वह ऑटो को टक्कर मारते हुए ट्रक से जा टकराया.

मारे गए लोगों के नाम

मारे गए लोगों में मियां सय्यद (50), हैदर नियाज सय्यद (3 साल 8 महीने) नियाज हुसेन सय्यद (50) रिक्शा चालक इब्राहीम इस्माईल लोणी की उम्र 60 साल बताई जा रही है. ये सभी पिंपली मोहल्ले के निवासी थे, और इसमें एक ही परिवार के तीन सदस्य भी शामिल है.

मामले में चिपलून पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

हादसे के बाद मामले में चिपलून पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, थार गाड़ी के चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. जिसकी पहचान पुलिस द्वारा की जा रही है. चिपलून के पुलिस उपविभागीय अधिकारी बेले और पुलिस निरीक्षक मेंगडे ने हादसे की पुष्टि की और कहा कि मामले में जांच जारी है.