Ramalingam Murder Case: रामलिंगम हत्याकांड के सिलसिले में NIA ने तमिलनाडु में 9 जगहों पर छापेमारी की, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 21 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. सीएम रेखा गुप्ता को अब जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा. रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती रहेगी. पहले, मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा दिल्ली पुलिस संभालती थी. हालांकि, अब दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी. इसके अलावा, सीएम रेखा गुप्ता की क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे. यह भी पढ़े : CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के सुरक्षा घेरे में बदलाव, मिलेगा जेड श्रेणी का सीआरपीएफ सिक्योरिटी कवर

सूत्रों के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आसपास की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी जाएगी. किसी भी व्यक्ति को सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी. सूत्रों के अनुसार, ऐसे आयोजनों के दौरान दर्ज की गई सभी शिकायतों पर विचार करने से पहले उनकी पूर्व जांच की जाएगी. बुधवार को एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता बनकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मौका पाकर हमला कर दिया था. आरोप है कि उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और धक्का दिया. इससे वे जमीन पर गिर गई थीं. आरोपी को उसी समय सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया, जिसकी पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी के रूप में हुई.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस हमले में चोट लगी है. वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. गुरुवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज समेत कई नेता उनसे मिलने पहुंचे. दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है.