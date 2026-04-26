Rajkot Animal Cruelty: राजकोट में बेजुबान के साथ क्रूरता, खंभे से बंधे कुत्ते को लाठियों से पीटा; वीडियो वायरल होने के बाद दो गिरफ्तार

Rajkot Animal Cruelty: गुजरात के राजकोट शहर से पशु क्रूरता का एक बेहद विचलित करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सीसीटीवी फुटेज में दो व्यक्ति एक घर के बाहर बंधे हुए कुत्ते को लाठियों से बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना शुक्रवार को माधपर चौकड़ी के पास की बताई जा रही है. वीडियो के आधार पर मुंजका पुलिस स्टेशन में प्राथमिकता दर्ज की गई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.

सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता गेट से बंधा हुआ है और भागने में असमर्थ है. दो व्यक्ति लगातार उस पर लाठियों से प्रहार कर रहे हैं, जिससे बेजुबान जानवर दर्द से कराह रहा है. घटना के बीच में ही दो महिलाएं वहां पहुंचती हैं और हमलावरों से लाठियां छीनकर उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं. महिलाओं के हस्तक्षेप के बाद आरोपी वहां से चले गए. यह भी पढ़े: VIDEO: महाराष्ट्र के पुणे में चिलचिलाती धूप में बालकनी में कैद रखा गया कुत्ता, वीडियो वायरल होने पर लोग भड़के; पुलिस से कार्रवाई की मांग

पुलिस की कार्रवाई और जांच

मुंजका पुलिस ने शिकायत और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है और घटनाक्रम को पूरी तरह समझने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

घायल जानवर की स्थिति

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घायल कुत्ते को पशु चिकित्सकों के पास ले जाया गया है. उपचार के बाद उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है और पशु कल्याण कार्यकर्ता उसकी रिकवरी पर नजर रख रहे हैं. इस घटना ने इंटरनेट पर लोगों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और पशु संरक्षण कानूनों को और सख्त बनाने की मांग उठने लगी है.

कानूनी प्रावधान

भारतीय कानून के तहत, जानवरों के प्रति क्रूरता करना 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' (Prevention of Cruelty to Animals Act) और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक दंडनीय अपराध है. राजकोट पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन साथ ही समाज में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.