VIDEO: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में दिलचस्प कहानी, मेहसाणा में 28 साल तक BJP दफ्तर में चाय पिलाने वाले रमेशभाई बने पार्षद, मिली जीत

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Rameshbhai Wins Councillor Election: गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव 2026 के नतीजों में सत्ता और सियासत के बीच एक बेहद मानवीय और प्रेरक कहानी सामने आई है. मेहसाणा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेशभाई भील ने शानदार जीत दर्ज की है. रमेशभाई की पहचान केवल एक नेता के रूप में नहीं है, बल्कि वे पिछले 28 वर्षों से मेहसाणा भाजपा के जिला कार्यालय 'कमलम' में चपरासी के पद पर कार्यरत रहे हैं.

कार्यालय के गलियारे से सदन तक की यात्रा

रमेशभाई भील पिछले लगभग तीन दशकों से भाजपा कार्यालय में फाइलों के प्रबंधन और नेताओं व कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने का काम करते आ रहे थे. उनकी सादगी और निष्ठा को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया. रमेशभाई ने न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि 4,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि जमीनी जुड़ाव किसी भी पद या रुतबे से बड़ा होता है. यह भी पढ़े: Gujarat Local Body Election Result 2026: गुजरात निकाय चुनाव में BJP को बड़ी सफलता, सभी 15 नगर निगमों में बहुमत की ओर

BJP दफ्तर में चाय पिलाने वाले रमेशभाई बने पार्षद

वार्ड नंबर 13 में भाजपा का क्लीन स्वीप

मेहसाणा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में भाजपा के पूरे पैनल ने जीत हासिल की है, लेकिन रमेशभाई की जीत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. जीत के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया. स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि रमेशभाई की सहज उपलब्धता और कार्यकर्ताओं के साथ उनके पुराने संबंधों ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है.

"विकास ही होगा प्राथमिकता": रमेशभाई

अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए रमेशभाई ने कहा, "मैं बहुत खुश हूँ. मैंने 28 साल तक एक चपरासी के रूप में काम किया है और अब जनता ने मुझे उनकी सेवा का मौका दिया है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को ही अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा. हमारे पूरे पैनल की जीत हुई है और हम सब मिलकर वार्ड की समस्याओं को सुलझाएंगे."

कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश

रमेशभाई की इस सफलता को भाजपा के कार्यकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर गुजरात के मेहसाणा जैसे महत्वपूर्ण केंद्र में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को टिकट देना और उनकी जीत सुनिश्चित करना, पार्टी के भीतर "नीचे से ऊपर" की ओर बढ़ने वाली राजनीति का प्रतीक है. अब रमेशभाई 'कमलम' कार्यालय की ड्यूटियों को छोड़कर नगर निगम की कार्यवाही में नीति-निर्धारक के रूप में शामिल होंगे.