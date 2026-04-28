Gujarat Local Body Election Result 2026: गुजरात निकाय चुनाव में BJP को बड़ी सफलता, सभी 15 नगर निगमों में बहुमत की ओर

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Gujarat Local Body Results 2026: गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम सामने आने लगे हैं, और शुरुआती रुझानों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर राज्य में अपना भगवा परचम लहराती दिख रही है। सभी 15 नगर निगमों में भाजपा बहुमत की ओर अग्रसर है, जो राज्य की शहरी राजनीति में पार्टी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, खासकर भुज में तीन सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है.

भाजपा का शानदार प्रदर्शन

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने अधिकांश नगर निगमों में निर्णायक बढ़त बना ली है। यह प्रदर्शन पार्टी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब विभिन्न राजनीतिक दल राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने इस जीत को राज्य सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और विभिन्न शहरों में विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं।

एआईएमआईएम की भुज में एंट्री

इन चुनावों का एक और महत्वपूर्ण पहलू असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदर्शन रहा है। भुज नगर निगम में एआईएमआईएम ने तीन सीटों पर जीत हासिल की है, जो गुजरात में पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है। यह पहली बार है जब एआईएमआईएम ने गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में इतनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह परिणाम राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में।

अन्य दलों का प्रदर्शन और आगे की राह

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे अन्य प्रमुख दलों ने भी इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वे भाजपा के मजबूत गढ़ को भेदने में असफल रहे हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो उनके लिए भविष्य की रणनीति बनाने में सहायक हो सकती है। इन परिणामों से स्पष्ट होता है कि गुजरात की शहरी जनता का विश्वास अभी भी भाजपा में बरकरार है, जबकि एआईएमआईएम जैसी नई पार्टियों के लिए भी राज्य में संभावनाएं खुल रही हैं. आने वाले समय में इन परिणामों का राज्य की समग्र राजनीतिक तस्वीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा.