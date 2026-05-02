Gujarat: कच्छ में ISIS से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार, फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर फैलाता था कट्टरपंथी सामग्री

Gujarat: गुजरात के कच्छ जिले में कथित देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट (ISIS) की विचारधारा से प्रभावित था. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर कई फर्जी पहचान बनाकर "जिहाद" से संबंधित भड़काऊ और उकसाने वाली सामग्री साझा कर रहा था. New Terror Trend: आतंकी हमलों में सामने आया नया ट्रेंड, सेना के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को बनाया जा रहा निशाना; DGMO राजीव घई ने कही बड़ी बात (Watch Video)

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की पहचान फकीरम्मद गगडा के रूप में हुई है, जो भुज तालुका के लोदई गांव का निवासी है. वह कथित तौर पर ऑनलाइन ISIS से जुड़ा प्रचार और अन्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था. पुलिस को विशेष खुफिया जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई फर्जी अकाउंट बनाकर भड़काऊ पोस्ट साझा करता था और लोगों को 'खिलाफत' और 'जिहाद' की अवधारणा के प्रति उकसाने का प्रयास कर रहा था, जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है.

यह कार्रवाई वेस्ट कच्छ-भुज की SOG टीम द्वारा की गई, जिसने संदिग्ध की ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया. जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की गई, जिसमें अधिकारियों को कई आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री मिली, जो कथित तौर पर चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करती थी. पुलिस ने बताया कि मोबाइल से मिले सबूतों के आधार पर ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

इस मामले में पद्धर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है, ताकि आरोपी की गतिविधियों के दायरे और उसके संभावित नेटवर्क का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं.

यह कार्रवाई हाल ही में गुजरात में सामने आए 'गजवा-ए-हिंद' मॉड्यूल के मामले के बाद हुई है, जिसमें आरडीएक्स से बम बनाने की साजिश और कुछ संगठनों को निशाना बनाने की योजना का खुलासा हुआ था. इससे पहले 21 अप्रैल को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक ऑनलाइन कट्टरपंथ और साजिश के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था.

एटीएस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से एक इरफानखान पठान (22) था, जो पाटन जिले के सिद्धपुर का रहने वाला है. वह कथित तौर पर चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित था और अपने साथियों के साथ मिलकर भारत में 'गजवा-ए-हिंद' स्थापित करने की साजिश रच रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना में हथियार जुटाना, बम बनाने की तैयारी करना और लोगों को उकसाना शामिल था. वह देश और विदेश में लोगों को 'जिहाद' के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए एक समूह भी तैयार कर रहा था.