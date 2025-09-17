Rajasthan Horror: मां न बन पाने पर ससुराल वालों ने की महिला की हत्या, पुलिस ने चिता से निकाला अधजला शव

Representational Image | PTI

जयपुर: राजस्थान के डीग (Deeg) जिले के काकरा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां सरला नामक महिला की उसके ससुरालवालों ने संतान न होने के कारण हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ससुरालवालों ने घटना को छिपाने के लिए उसके शव को जलाने की कोशिश की. काकरा गांव के ग्रामीणों ने जब घटना पर शक जताया, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आधा जला शव बरामद किया और अंतिम संस्कार को रोक दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सरला की मौत को आग से हुई दुर्घटना बताने का प्रयास किया था.

सरला की शादी 2005 में अशोक नाम के व्यक्ति से हुई थी. दोनों के बीच अब तक कोई संतान नहीं थी. मृतका के भाई विक्रांत ने आरोप लगाया कि अशोक अक्सर सरला को पीटता और परेशान करता था. परिवार कई बार सुलह कराने गया, लेकिन कुछ समय बाद अत्याचार फिर से शुरू हो जाते थे.

पुलिस की कार्रवाई

खोह थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सरला के ससुरालवालों से संपर्क किया और अंतिम संस्कार रोकने का निर्देश दिया. इसके बावजूद आरोपी परिवार जल्दीबाजी में शव को ले जाने लगा, लेकिन पुलिस समय रहते पहुंच गई और शव को डीग अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया.

परिवार का दर्द और आरोप

डीग अस्पताल पहुंचे सरला के परिजनों ने पति अशोक और ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया. भाई विक्रांत ने कहा, “हमें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी. जब पता चला, हम तुरंत काकरा पहुंचे, लेकिन तब तक पुलिस शव को अस्पताल ले गई थी.” पुलिस ने इस मामले में हत्या और सबूत मिटाने के प्रयास के तहत केस दर्ज किया है.