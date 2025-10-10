Raj Kundra Case: नोटबंदी में बुरी तरह प्रभावित हुआ बिजनेस, 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सामने आया राज कुंद्रा का बयान

(Photo Credits Instagram)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर : 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) से लगातार आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) पूछताछ कर रही है. बीते दिन शिल्पा से मामले में 5 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ की गई थी, लेकिन अब राज कुंद्रा का जांच के दौरान दिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि नोटबंदी की वजह से उनका परिवार कर्जे में आ गया.

मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने बताया कि नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान हुआ था. इलेक्ट्रिकल और घरेलू उपकरणों का बिजनेस करने वाली उनकी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी वजह से वे कर्ज की 60 करोड़ रुपए की रकम चुकाने में असमर्थ रहे. बता दें कि राज कुंद्रा से जांच एजेंसी ने दूसरी बार पूछताछ की है. अधिकारियों ने बताया कि कुंद्रा को आने वाले हफ्तों में फिर से समन किया जाएगा. यह भी पढ़ें : UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या विस्फोट पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

इससे पहले बॉम्बे कोर्ट ने भी मामले पर सख्त टिप्पणी की थी. शिल्पा के वकील ने कोर्ट से कोलंबो जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या इवेंट का इनविटेशन आया है. वकील ने कहा कि जब तक कोर्ट से इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक इनविटेशन नहीं मिलेगा. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि पहले 60 करोड़ की धोखाधड़ी की रकम को भरें और फिर इस बारे में विचार करेंगे. कोर्ट ने साफ कर दिया कि एक्ट्रेस मामले के सुलझ जाने तक देश छोड़कर नहीं जा सकतीं. अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा ने बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर को भी प्रोफेशनल तौर पर पैसे देने की बात कही थी.

इसी बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने करवाचौथ की प्यारी झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. शिल्पा ने सोशल मीडिया पर अपने मेहंदी डिजाइन को फ्लॉन्ट किया है, जिसमें छोटे-छोटे कमल के फूल बने हुए हैं. एक्ट्रेस ने हाथ और पैर दोनों पर मेहंदी लगवाई है. जबकि दूसरी वीडियो में शिल्पा ने अपनी सरगी की झलकियां दिखाई हैं, जिसमें खजूर और ढेर सारी मिठाई रखी है. बता दें कि पंजाब में करवाचौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाने की परंपरा है. ये सरगी घर की बड़ी महिला देती हैं.