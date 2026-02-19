M M Baig: दिग्गज फिल्ममेकर एम.एम. बेग का मुंबई में निधन, मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट 'बेबी गुड्डू' के पिता का घर में मिला शव

फिल्ममेकर एम एम बेग, चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी गुड्डू (Photo Credits: Publicist)

मुंबई: बॉलीवुड के अनुभवी फिल्म निर्माता और निर्देशक एम.एम. बेग (M.M. Baig) का मुंबई (Mumbai) के अंधेरी वेस्ट (Andheri West) स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है. बुधवार, 18 फरवरी 2026 की रात पुलिस को उनका शव उनके घर के अंदर मिला. श्री बेग की उम्र 70 वर्ष से अधिक बताई जा रही है. वह 80 के दशक की बेहद लोकप्रिय बाल कलाकार बेबी गुड्डू (Baby Guddu) (असली नाम शाहिंदा बेग) के पिता थे.

मिली जानकारी के अनुसार, एम.एम. बेग पिछले कई सालों से अपने परिवार से अलग मिलत नगर स्थित 'अल मरवाह' बिल्डिंग में अकेले रह रहे थे। उनके पब्लिसिस्ट हनीफ जावेरी ने बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे पड़ोसियों को उनके घर से दुर्गंध आने पर संदेह हुआ.

स्थानीय पुलिस को सूचित किए जाने के बाद रात करीब 11 बजे फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया, जहां बेग का शव बरामद हुआ. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है. उनकी मृत्यु किस तारीख को हुई, इसका पता रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. यह भी पढ़ें: Anand Ramanand Sagar Dies: 'रामायण' के निर्माता रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का मुंबई में निधन, मनोरंजन जगत में शोक की लहर

राकेश रोशन जैसे दिग्गजों के साथ किया काम

एम.एम. बेग ने अपने करियर में बॉलीवुड के कई बड़े नामों के साथ काम किया था. उन्होंने जे. ओम प्रकाश, राकेश रोशन और विमल कुमार जैसे दिग्गज निर्देशकों के सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं. एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में उन्होंने शिल्पा शिरोडकर अभिनीत फिल्म 'छोटी बहू' और 'मासूम गवाह' (अप्रकाशित) का निर्देशन किया था.

कुवैत से मुंबई लौट रही हैं 'बेबी गुड्डू'

80 के दशक में विज्ञापनों और फिल्मों का चर्चित चेहरा रहीं बेबी गुड्डू अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं. वह वर्तमान में कुवैत एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर कार्यरत हैं. पिता के निधन की सूचना मिलते ही वह कुवैत से मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं. वह आज दोपहर तक मुंबई पहुंच सकती हैं, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कौन हैं बेबी गुड्डू?

बेबी गुड्डू (शाहिंदा बेग) ने महज 3 साल की उम्र से अभिनय शुरू किया था। वह 'औलाद', 'नगीना', 'समुद्र', 'घर घर की कहानी', 'परिवार' और 'गुरु' जैसी लगभग 23 फिल्मों में नजर आईं. उस दौर में वह टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक्स के विज्ञापनों के लिए घर-घर में पहचानी जाती थीं. बाद में उन्होंने पढ़ाई के लिए एक्टिंग छोड़ दी और एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाया.