कौन हैं ड्रग्स क्वीन Navya Malik? जानें अश्लील वीडियो कांड से लेकर 'सिंडिकेट की डार्लिंग' बनने तक की पूरी कहानी

नव्या मलिक का नार्को टेस्ट होगा (Photo : X)

Raipur's Drug Queen Navya Malik: रायपुर की एक लड़की, जो कभी बड़ी-बड़ी पार्टियों की शान हुआ करती थी, आज पुलिस की गिरफ्त में है. नाम है नव्या मलिक, जिसे अब लोग "ड्रग्स क्वीन" के नाम से जानने लगे हैं. नव्या की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, जिसमें ग्लैमर, पैसा, बड़े-बड़े लोग और खतरनाक राज़ सब कुछ शामिल है.

कौन है नव्या मलिक और क्या हैं आरोप?

नव्या मलिक पेशे से एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, जो ज्यादातर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहती थी. लेकिन खूबसूरत घरों को सजाने के काम की आड़ में वह एक बहुत बड़े ड्रग्स सिंडिकेट (Drug Syndicate) का हिस्सा बन गई. पुलिस का कहना है कि नव्या और उसका सबसे खास दोस्त, अयान परवेज, मिलकर हाई-प्रोफाइल पार्टियों (High-profile Parties) में ड्रग्स सप्लाई करते थे. अपने नेटवर्क में नव्या "सिंडिकेट की डार्लिंग" के नाम से जानी जाती थी.

कैसे खुला राज़ और अब क्या हो रहा है?

पुलिस ने नव्या को गिरफ्तार कर लिया है और 4 सितंबर तक के लिए रिमांड पर लिया है, यानी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है. लेकिन नव्या बहुत चालाक है और कई सवालों पर उसने चुप्पी साध रखी है. इसी वजह से पुलिस अब उसका नार्को टेस्ट कराने की सोच रही है, ताकि सच बाहर आ सके. नार्को टेस्ट में एक खास दवा दी जाती है, जिससे इंसान का दिमाग सच बोलने लगता है.

नव्या के बड़े कनेक्शन

पूछताछ में नव्या ने यह तो मान लिया है कि उसके संबंध एक जाने-माने शराब कारोबारी और उसके बेटे से हैं. उसने बताया कि वह अक्सर कारोबारी के बेटे के साथ पार्टियों में जाती थी. दिलचस्प बात यह है कि नव्या की दोस्ती इस कारोबारी परिवार से तब हुई, जब वह उनके घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रही थी.

विदेश यात्राओं का गहराता शक

नव्या कई बार विदेश भी जा चुकी है. दुबई, सिंगापुर, तुर्की, थाईलैंड और मालदीव जैसे देशों की यात्रा उसने की है. पुलिस को खासतौर पर उसकी तुर्की यात्रा पर शक है, जहाँ वह एक बड़े कारोबारी के साथ तीन दिनों तक रुकी थी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन यात्राओं का खर्च कौन और कैसे उठाता था.

अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग का एंगल

मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब पुलिस को नव्या के दोस्त अयान परवेज के मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले. कहा जा रहा है कि इनमें से तीन वीडियो नव्या के ही हैं. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं अयान इन वीडियो के जरिए नव्या को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? क्या इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से नव्या इस ड्रग्स के धंधे में और गहरी धंसती चली गई?

पैसे का बड़ा खेल

पुलिस को नव्या और अयान के बैंक खातों में बड़ी रकम के लेन-देन का भी पता चला है. अब उनके सारे बैंक ट्रांजेक्शन की जांच हो रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस काले कारोबार की जड़ें और कहाँ-कहाँ तक फैली हैं.

और कौन-कौन हैं इस जाल में?

इस केस के तार पहले पकड़े गए ड्रग्स तस्करों से भी जुड़ रहे हैं. दुर्ग, भिलाई और रायपुर की कुछ युवतियों से नव्या की बातचीत के सबूत मिले हैं, जिन्हें अब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो इस मामले में एक राजनीतिक दल से जुड़ी एक युवा महिला नेता का नाम भी सामने आ सकता है.

यह मामला बहुत बड़ा और पेचीदा होता जा रहा है. पुलिस जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, नए-नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब देखना यह है कि नव्या का नार्को टेस्ट होता है या नहीं, और अगर होता है, तो और कितने बड़े राज़ सामने आते हैं.