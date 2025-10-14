छत्तीसगढ़: Bijapur में नक्सलियों की कायराना हरकत! बीजेपी कार्यकर्ता Satyam Poonem की बेरहमी से की हत्या, पुलिस मुखबिरी का लगाया आरोप

Bijapur Naxalite attack,

Bijapur Naxalite attack: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर भीषण अपराध को अंजाम दिया है. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता सत्यन पुनेम (BJP worker Satyam Poonem) की हत्या कर दी. आरोप है कि नक्सलियों ने उन्हें पुलिस का मुखबिर (Police Informer) बताकर निशाना बनाया. यह घटना बस्तर संभाग के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित माने जाने वाले मदीद-इल्मिडी (Madid-Ilmidi) इलाके में हुई.

पुलिस के अनुसार, सादे कपड़ों में चार-पांच नक्सली आधी रात के आसपास सत्यम के घर पहुंचे, उसे बाहर निकाला और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या (Strangulation) कर दी.

नक्सलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली

बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव (SP Jitendra Yadav, Bijapur) ने बताया कि नक्सलियों ने घटनास्थल पर एक हस्तलिखित नोट छोड़ा था, जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा गया कि मृतक को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह पुलिस के संपर्क में रहा. उन्होंने कहा कि घटना को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस (Bijapur Police) की एक टीम इलाके में रवाना कर दी गई. इलाके में तलाशी अभियान जारी है और नक्सलियों की तलाश (Search Opration) तेज कर दी गई है.

कौन थे सत्यम पुनेम?

सत्यम पुनेम कथित तौर पर मंडल स्तर के भाजपा पदाधिकारी थे और इलाके में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे.

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बस्तर में नक्सली नेटवर्क (Naxalite network) कमजोर होने के कारण, वे आतंक फैलाने के लिए आम नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं.