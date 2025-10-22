रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका! 1 हजार 763 पदों पर भर्ती शुरू, जाने कैसे और कहां करें आवेदन

Railway Job

Railway Job News: रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. यदि आपकी योग्यता 10वीं या आईटीआई (ITI) पास है, तो आपके लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (North Central Railway) में अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह भर्ती प्रयागराज स्थित रेलवे भर्ती सेल (Railway Recruitment Cell) द्वारा आयोजित की जा रही है, और इसमें कुल 1,763 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार आरआरसी प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों के लिए आयोजित की जा रही है.

आवश्यक योग्यता

इस पद के लिए उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है. इसके लिए आवश्यक है, कि उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (SSC) या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों. इसके अलावा, संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है. यही शैक्षिक योग्यता इस भर्ती के लिए जरूरी मानी गई है.

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष 16 सितंबर 2025 तक होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी. इसके तहत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के तहत सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. सभी उम्मीदवार अपना शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाएं.

अब ‘Act Apprentice Recruitment 2025’ लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद आवेदन सबमिट करें.

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें.

यह अवसर उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कम शिक्षा के बावजूद सरकारी नौकरी में करियर बनाना चाहते हैं. इसलिए सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.