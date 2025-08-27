IRCTC Bharti 2025: रेलवे में निकली अपरेंटिस की भर्ती, जानिए योग्यता, पदों की संख्या और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

IRCTC Bharti 2025

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC) के पश्चिमी विभाग ने अपरेंटिस (Apprentice) भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार मौका है, जो रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं.

इस भर्ती के तहत कुल 28 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पदों का विवरण (Vacancy Details)

आईआरसीटीसी ने इस भर्ती में कुल 28 पदों पर अपरेंटिस की नियुक्ति निकाली है. इनमें सबसे ज्यादा पद कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) के लिए हैं, जिनकी संख्या 18 है. इसके अलावा एक्जीक्यूटिव परचेज़ (Executive Purchase) के लिए 3 पद, एचआर एक्जीक्यूटिव (HR Executive) के लिए 3 पद और मार्केटिंग ऑपरेशंस एवं एनालिटिक्स (Marketing Operations & Analytics) के लिए 4 पद रखे गए हैं.

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अलग-अलग पदों पर अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास एनसीवीटी (NCVT) या एससीवीटी (SCVT) से मान्यता प्राप्त आईटीआई सर्टिफिकेट (ITI Certificate) होना जरूरी है. वहीं, अन्य पदों जैसे एक्जीक्यूटिव परचेज़, एचआर एक्जीक्यूटिव और मार्केटिंग ऑपरेशंस एवं एनालिटिक्स के लिए संबंधित विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट लिस्ट बनाने के लिए उम्मीदवारों के मैट्रिक (10वीं) में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा. अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी. खास बात यह है, कि इसमें न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू लिया जाएगा. अंतिम चयन केवल दस्तावेज़ों के सत्यापन (Document Verification) के बाद ही किया जाएगा.

उम्र सीमा (Age Limit)

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग जैसे एससी/एसटी/ओबीसी (SC/ST/OBC), दिव्यांग (PwBD) और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी.

अपरेंटिस अवधि और स्टाइपेंड (Apprenticeship Period & Stipend)

चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. इस दौरान वे रेलवे से जुड़े विभिन्न कार्यों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस (Practical Experience) प्राप्त करेंगे, जिससे उनकी प्रोफेशनल योग्यता और स्किल्स में सुधार होगा. साथ ही, उम्मीदवारों को अपरेंटिस एक्ट के नियमों के अनुसार हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा. यानी यह अवसर युवाओं को सीखने और कमाने दोनों का अनुभव एक साथ प्रदान करेगा.

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद ही वे आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे. ध्यान रहे कि आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी पूरी तरह से सही और सटीक होनी चाहिए. अगर आवेदन में किसी भी तरह की गलती या गलत जानकारी पाई जाती है, तो फॉर्म सीधे रद्द कर दिया जाएगा.