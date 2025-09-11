छवि सुधारने के लिए राहुल गांधी कर रहे राष्ट्र विरोधी तत्वों का इस्तेमाल: चंद्रशेखर बावनकुले

मुंबई, 11 सितंबर : महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने वोट चोरी के मुद्दे और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया. उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया है और वह अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राहुल गांधी को जनता ने जिस तरह से नकारा है, इससे वह उभरना चाहते हैं. इसके लिए वे दूसरे देशों और राष्ट्र विरोधी तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि चुनाव आयोग के माध्यम से कांग्रेस 65 वर्षों तक सरकार में रही, लेकिन हमने कभी चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन भाजपा सरकार में वह संविधान और संविधान द्वारा निर्मित संस्था का अपमान कर रही है.

चुनाव आयोग पर आरोप लगाना देशद्रोह है. उन्होंने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा. जनता के वोटों पर शक करना और उन पर विश्वास न करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा. जनता उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में जवाब देगी. बावनकुले ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर उनको बधाई दी. उन्‍होंने कहा कि भागवत का जीवन खुली किताब है. हिंदू समाज और देश देख रहा है कि मोहन भागवत का जीवन हिंदू राष्ट्र और देश के लिए समर्पित रहा है. मेरे जैसे कार्यकर्ता पर उनके मूल्यों की छाया है, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है.

जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो इसकी प्रेरणा हमें मोहन भागवत से मिलती है. उन्होंने कहा, "मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, वे स्वस्थ और निरोगी रहें. देश और विकसित राष्ट्र को उनकी आवश्यकता है. एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के बयान पर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्‍होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाया. संजय राउत ने देश के जवानों पर अविश्वास जताया, उनका मनोबल गिराया. ऐसे काम के बाद जवानों की सराहना करने के बजाय, उनकी आलोचना की. लोकसभा चुनाव में नासिक के सांसदों ने अपनी रैलियों में पाकिस्तानी झंडे लहराए थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी झंडे लहराने वाले लोग क्रिकेट जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. उन्हें ऐसा कहने से पहले सोचना चाहिए. उन्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, अपनी रैलियों के वीडियो देखने चाहिए.