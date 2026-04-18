Punjab State Dear Baisakhi Bumper Lottery 2026 Result: आज हुआ 6 करोड़ के विजेता का ऐलान, जानें कैसे चेक करें रिजल्ट

Punjab State Dear Baisakhi Bumper Lottery 2026 Result Details: पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बंपर लॉटरी 2026 का रिजल्ट आज यानी 18 अप्रैल को शाम 6:00 बजे घोषित किया गया. पंजाब समेत देशभर के हजारों प्रतिभागी इस बड़े फेस्टिव लॉटरी ड्रॉ के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पहला इनाम 6 करोड़ रुपये रखा गया है. बैसाखी के मौके पर आयोजित होने वाली यह लॉटरी हर साल अपने बड़े इनाम और उत्सव के महत्व के कारण काफी लोकप्रिय रहती है. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. यह भी पढ़ें:

कहां और कैसे चेक करें बैसाखी बंपर लॉटरी 2026 का रिजल्ट?

लॉटरी ड्रॉ खत्म होने के बाद रिजल्ट आधिकारिक पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा. प्रतिभागी अपने टिकट नंबर को इस पीडीएफ में मिलाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

परिणाम घोषित होने के बाद आप यहां देख सकते हैं:

https://www.punjablotteryresult.com/punjab-state-dear-baisakhi-bumper-result-18-04-26/

बैसाखी बंपर लॉटरी 2026 परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

बैसाखी बंपर लॉटरी 2026 की मुख्य जानकारी

लॉटरी का नाम: पंजाब स्टेट बैसाखी बंपर लॉटरी 2026

पहला इनाम: 6 करोड़ रुपये

दूसरा इनाम: 50 लाख रुपये

तीसरा इनाम: 25 लाख रुपये

टिकट कीमत: 500 रुपये

ड्रॉ की तारीख: 18 अप्रैल 2026

समय: शाम 6:00 बजे से

कुल प्राइज पूल: 13.92 करोड़ रुपये

आयोजक: पंजाब स्टेट लॉटरीज

रिजल्ट के बाद क्या करना होगा?

रिजल्ट घोषित होने के बाद विजेताओं को अपने टिकट नंबर आधिकारिक पीडीएफ से मिलाने होंगे. इनाम क्लेम करने के लिए ओरिजिनल टिकट और वैध पहचान पत्र जमा करना जरूरी होता है. निर्धारित समय सीमा के भीतर ही क्लेम प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट सुरक्षित रखें और रिजल्ट ध्यान से जांचें.

Disclaimer: यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है. लॉटरी में वित्तीय जोखिम शामिल होता है और यह आदत बन सकती है. कृपया सावधानी के साथ भाग लें.