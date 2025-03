Punjab News: पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह पर यौन शोषण का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIR; 'येशु येशु' वीडियो के लिए हैं मशहूर (Watch Video)

Punjab Pastor Bajinder Singh Accused of Sexual Abuse: सोशल मीडिया पर 'येशु येशु' वाले वीडियो से मशहूर पंजाब के पादरी बाजिंदर सिंह कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. जालंधर जिले में एक महिला ने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि 2017 में उनके माता-पिता ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ में प्रार्थना करने जाने लगे थे. धीरे-धीरे बाजिंदर सिंह ने महिला का नंबर हासिल कर लिया और उन्हें अश्लील मैसेज भेजने लगे.

आरोप है कि 2022 में पादरी ने महिला को चर्च के एक विशेष कमरे में बुलाना शुरू किया और वहां उसके साथ गलत हरकतें करने लगे.

