Punjab Flood: पंजाब बाढ़ से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भाजपा ने हाथ बढ़ाए, तरुण चुघ का आप सरकार पर आरोप

अमृतसर, 3 सितंबर : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ (Tarun Chugh) बुधवार को राहत सामग्री को लेकर अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुए. हालांकि, उन्होंने पंजाब सरकार (Punjab Government) पर कई बड़े आरोप लगाए. तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का आपदा को लाने में रोल है. नहर-नालों के न किनारे पक्के कराए और न ही उनकी मरम्मत कराई. आम आदमी पार्टी की सरकार की शह पर अवैध खनन चला, जिसका परिणाम पूरा पंजाब भुगत रहा है. भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब में सरकार को जो उपाय करने चाहिए थे, सरकार उसमें विफल रही है.

भाजपा नेता ने कहा, "पंजाब सरकार के मंत्री ने सदन में खड़े होकर बयान दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरे इंतजाम हैं और कई सौ करोड़ रुपए खर्च की बात कही." तरुण चुघ ने सवाल उठाए कि वह पैसा कहां खर्च हुआ है, क्योंकि पंजाब में कहीं पानी नहीं रुक रहा है. उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए फिर कहा कि पंजाब सरकार फेल हुई है. यह भी पढ़ें : पंजाब में जलप्रलय; घर, सड़कें, खेत डूबे, सभी 23 जिले प्रभावित, 3.5 लाख लोग प्रभावित; देखें बाढ़ से तबाही का मंजर

राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों की प्रशंसा करते हुए भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, "सुरक्षाबल, पुलिस, सेना और एनडीआरएफ का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपदा में करीब 11 हजार लोगों को पानी के अंदर से निकाला. क्षेत्र के अस्पताल, समाजसेवी संस्था, गुरुद्वारे और मंदिरों का भी धन्यवाद करता हूं, जो लगातार आपदा से जूझ रही जनता के साथ खड़े हैं. लोगों तक खाना-पीना पहुंचाया जा रहा है." उन्होंने बताया कि हम अजनाला में लोगों के लिए खाने-पीने के सामान और दवाइयों समेत जरूरी सामग्री लेकर जा रहे हैं.

इस दौरान, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की. पंजाब सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी समीक्षा की है. केंद्र की तरफ से राज्य को पूरी मदद मिल रही है." चुघ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पंजाब के ऊपर भयंकर आपदा है. पूरा पंजाब आपदा से लड़ने के लिए एकजुट होकर आए.