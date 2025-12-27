Satna Rape Case: सतना में BJP नेता पर महिला से चाकू की नोक पर रेप का आरोप, वायरल VIDEO में धमकाते हुए कहा- 'मुझे कुछ नहीं होगा'; कांग्रेस ने सरकार को घेरा

(Photo Credits File)

Satna Rape Case: मध्य प्रदेश के सतना से एक गंभीर रेप का मामला सामने आया है. स्थानीय भाजपा नेता अशोक सिंह पर आरोप है कि उसने चाकू की नोक पर एक महिला से दुष्कर्म किया और इस दौरान वीडियो रिकॉर्ड कर पीड़िता को धमकाया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आरोपी खुलेआम कहता है कि बीजेपी की सरकार है, मुझे कुछ नहीं होगा. वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार को घेरा है.

कांग्रेस नेता जितू पटवारी ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता जितू पटवारी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अशोक सिंह ने महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर गया. उन्होंने कहा, आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसी लापरवाही है, जहां पार्टी के नेता प्रदेश की बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और छह महीने तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती. इसी कारण आरोपी नेता दोबारा अपराध करने के लिए पहुंच गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जब पीड़िता कहती है कि वह वीडियो मीडिया में वायरल कर देगी, तब आरोपी महिला को धमकाते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा. यह भी पढ़े: Goharganj 6-Yo Girl Rape Case: गोहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म का आरोपी फरार, CCTV फुटेज में सिगरेट खरीदते दिखा

महिला से चाकू की नोक पर रेप का आरोप

सतना में भाजपा नेता अशोक सिंह ने एक महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाया और फिर दोबारा दुष्कर्म करने के लिए पीड़िता के घर पहुँचा। भाजपा नेता कैमरे पर खुलेआम कहता है कि भाजपा की सरकार है, मेरा कुछ नहीं होगा।@drmohanyadav51 आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह… pic.twitter.com/rKoRA3AuZV — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) December 27, 2025

छह महीने पहले की घटना

पीड़िता ने एसपी हंसराज सिंह को लिखित शिकायत दी. उसने बताया कि यह घटना छह महीने पुरानी है. आरोपी मेरे घर में घुस आया और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया. उसने आपत्तिजनक वीडियो बनाया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा, डर और लोक-लाज के कारण वह चुप रही. लेकिन 20 दिसंबर को आरोपी फिर महिला के पास पहुंचा और वीडियो के माध्यम से दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. जब महिला ने विरोध किया तो उसने धमकाया.

आरोपी की पत्नी नगर पंचायत की BJP पार्षद

आरोपी की पत्नी नगर पंचायत में भाजपा पार्षद हैं और उसकी आड़ में अशोक सिंह अपनी गुंडागर्दी चला रहा था. पीड़िता के अनुसार, आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति रही है.