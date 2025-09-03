वायनाड में सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने जताई खुशी, बोलीं- सपना साकार होने जा रहा है

नई दिल्ली, 3 सितंबर : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के मनंतवडी मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) से मंजूरी मिलने के बाद अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि वायनाड में एक मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होने जा रहा है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार, वायनाड (Wayanad) में एक मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होने जा रहा है. वायनाड के लाखों लोगों की प्रार्थना, राहुल गांधी के निरंतर प्रयास और इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के हमारे सभी प्रयासों का फल मिला है."

कांग्रेस सांसद ने लिखा, "हमारी गुहार सुनने और वायनाड के नागरिकों के लिए सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम उठाने के लिए सभी संबंधित पक्षों का हार्दिक धन्यवाद. मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस कार्य में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी." प्रियंका ने अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर उन लोगों के विकास और प्रगति के साझा लक्ष्य की दिशा में काम करें, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी भाइयों और बहनों को बधाई, जो इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

21 अगस्त को प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिली थीं. बाद में प्रियंका ने जानकारी दी कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात कर वायनाड में कुछ स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया और उन्हें मनंतवडी में मेडिकल कॉलेज के अभाव में स्थानीय लोगों को हो रही गंभीर कठिनाइयों से अवगत कराया, जो अभी तक चालू नहीं हुआ है.प्रियंका गांधी वाड्रा ने जेपी नड्डा के सामने केरल के लिए एम्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया. कांग्रेस सांसद ने एक पोस्ट में लिखा, "उन्होंने (जेपी नड्डा) हमारी सभी मांगों को सुना और हमारे साथ खुलकर चर्चा की.