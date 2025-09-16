प्रधानमंत्री मोदी की बुधवार को मध्य प्रदेश यात्रा, 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली, 16 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे. इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे धार में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही वे कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे. स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और एक स्वस्थ एवं सशक्त भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे.

यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किया जाएगा. इसके तहत एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बन जाएगा. देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे. नागरिकों को समर्पित प्लेटफॉर्म पर निक्षय मित्र के रूप में पंजीकरण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि टीबी रोगियों को समग्र समाज दृष्टिकोण के साथ पोषण, परामर्श और देखभाल प्रदान की जा सके.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक से सीधे धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे. देश की लगभग दस लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे. यह चैटबॉट ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी. सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री राज्य के लिए एक करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के लिए 'आदि सेवा पर्व' का शुभारंभ करेंगे, जो आदिवासी गौरव और राष्ट्र निर्माण की भावना के संगम का प्रतीक होगा. इस पहल में जनजातीय क्षेत्रों में सेवा-उन्मुख गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होगी, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित होगी. जनजातीय ग्राम कार्य योजना और जनजातीय ग्राम विजन 2030 पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव के लिए दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार करना है.

अपने 5एफ विजन, खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फैशन और फैशन से विदेश के अनुरूप, प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे. 2,150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि शामिल हैं, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाती हैं. यह क्षेत्र के कपास उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करके भी महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगा.

विभिन्न कपड़ा कंपनियों ने 23,140 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर अपनी प्रतिबद्धता जताई है, जिससे नए उद्योगों और बड़े पैमाने पर रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा. इससे लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्यात को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा. पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री राज्य की 'एक बगिया मां के नाम' पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भेंट करेंगे. मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं 'मां की बगिया' विकसित करेंगी.