Prayagraj Traffic Update: आज कैसा है प्रयागराज का ट्रैफिक, अभी कितनी गाड़ियां हैं 'रोड अरेस्ट'? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट (Watch Video)

Prayagraj Traffic Update: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. रविवार को पूर्णिमा स्नान से पहले लाखों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, जिससे हाईवे, सड़कें और रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. इस दौरान शहर के कई हिस्सों में घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. ट्रैफिक जाम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. शहर के अंदर और बाहर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

पुलिस और ट्रैफिक विभाग लगातार व्यवस्था सुधारने में जुटे हुए हैं, लेकिन अनुमान से ज्यादा भीड़ के कारण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. इसलिए ट्रैफिक सिस्टम सुधरने में कुछ दिन का समय लग सकता है.

