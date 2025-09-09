Vice President Election 2025 LIVE: देश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है. क्योंकि आज 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव (15th Vice President Election) के लिए मतदान होने जा रहा है. इस चुनाव में राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) के सांसद हिस्सा ले रहे हैं. नतीजे भी आज शाम तक आ जाएंगे. गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता. यही वजह है कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई व्हिप जारी नहीं किया जाता. यानी सांसद अपनी इच्छानुसार किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं. इस बार एनडीए (NDA) ने तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को अपना उम्मीदवार बनाया है. राधाकृष्णन पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.

वहीं इंडिया गठबंधन (INDIA bloc) ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी (B Sudarshan Reddy) को मैदान में उतारा है. रेड्डी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए इस चुनाव में दोनों बड़े उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं.

ये भी पढें: इतना दिलचस्प और चर्चित क्यों हो गया है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव?

क्या इस बार भी हो सकती है क्रॉस वोटिंग?

पिछली बार एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते यह चुनाव हो रहा है. उस चुनाव में धनखड़ को लगभग 73 प्रतिशत वोट मिले थे. इस बार भी समीकरण एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, हालांकि क्रॉस वोटिंग (Cross Voting) की भी जोरदार चर्चाएं हैं.

इस बार कुल 782 वोट हैं. एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा वोट माने जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 300 से थोड़े ज्यादा वोट हैं. ऐसे में नतीजों में अंतर सबसे बड़ा चर्चा का विषय होगा.

BJD ने मतदान में भाग न लेने की घोषणा की

ओडिशा की बीजद (BJD) ने इस चुनाव से खुद को अलग कर लिया है और मतदान में भाग न लेने की घोषणा की है. वहीं, कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे भी हैं जिनका रुख जीत के अंतर को प्रभावित कर सकता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि सत्ताधारी दल जीत का अंतर बड़ा रखना चाहता है. ताकि विपक्ष पर दबाव बनाया जा सके.

वहीं, विपक्ष के लिए चुनौती उन दलों को अपने साथ लाने की है जो स्पष्ट रूप से किसी भी खेमे में शामिल नहीं हैं. यह स्पष्ट है कि भले ही यह चुनाव राष्ट्रपति चुनाव जितना सुर्खियां न बटोरे, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व हमेशा बड़ा रहेगा.

उपराष्ट्रपति का पद इतना अहम क्यों होता है?

बता दें, उपराष्ट्रपति पद सिर्फ औपचारिक नहीं होता. वे राज्यसभा के सभापति हैं और संसदीय कार्यों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा, प्रोटोकॉल के लिहाज से भी राष्ट्रपति के बाद उनका स्थान दूसरे स्थान पर है.