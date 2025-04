Threat To Shahnawaz Hussain: 'वक्फ बिल के पास होने पर मिल रही हैं धमकियां': बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा दावा, विपक्ष पर लगाया गंभीर आरोप (Watch Video)

Threat To Shahnawaz Hussain: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि इस बिल के समर्थन में बोलने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं. शाहनवाज ने साफ कहा कि वे ऐसे किसी डर या गाली-गलौज से डरने वाले नहीं हैं और हमेशा सच बोलते रहेंगे. उन्होंने फेसबुक और ट्विटर पर मिल रही धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि वह ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे.

इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में खड़े मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा.

Samastipur, Bihar: BJP National Spokesperson Syed Shahnawaz Hussain, speaking on the Waqf (Amendment) Bill, said, "The confusion being spread about this is unfortunate. I shouldn’t have to say this, but I must—I've been receiving several threats on Facebook and Twitter. But I am… pic.twitter.com/EAtieH3wQS

Patna, Bihar: On the Waqf (Amendment) Bill, Governor Arif Mohammad Khan says, "... Keep in mind, the person who creates a Waqf may belong to a particular community, but the benefit of the Waqf belongs equally to the destitute, the poor—both Muslims and non-Muslims have equal… pic.twitter.com/Nfv74oACiu

— IANS (@ians_india) April 5, 2025