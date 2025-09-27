ट्रंप ने दिए गाजा पर समझौते के संकेत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द एक बड़ा समझौता हो सकता है. हालांकि ट्रंप ने अभी यह नहीं बताया कि समझौता कब तक होगा या उसमें कौन सी अहम बातें होंगी.अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए जल्द एक बड़ा समझौता हो सकता है. ट्रंप ने कहा, "लग रहा है जैसे गाजा पर जल्द ही कोई समझौता आ सकता है. इस डील से बंधक भी वापस आएंगे और साथ ही युद्ध भी खत्म होगा.”

हालांकि ट्रंप ने अभी यह नहीं बताया कि समझौता कब तक होगा या उसमें ऐसी कौन सी अहम बातें होंगी, जो पहले नहीं की गई हैं. उन्होंने केवल इतना कहा कि हालात उम्मीद जगाने वाले हैं और अब शांति की ओर रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है.

नेतन्याहू से मिलेंगे ट्रंप

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं. इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शायद यही मुलाकात समझौते की रूपरेखा का फैसला करेगी. जानकारों का मानना है कि अगर इस बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलता है तो यह गाजा के लोगों के लिए राहत की खबर होगी.

इस हफ्ते जब दुनियाभर के कई नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने पहुंचे, तब अमेरिका ने गाजा में इस्राएल और हमास के बीच लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए 21 बिंदुओं की मध्य पूर्व शांति योजना का ऐलान किया.

इस योजना को कई देशों के साथ साझा किया गया है, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं. अमेरिका का कहना है कि इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सभी बंधकों को वापस लाया जाए, चाहे वे जीवित हों या मृत. इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि आगे कोई नया हमला ना किया जाए और इस्राएली और फलस्तीनी पक्षों के बीच शांतिपूर्ण एक साथ रहने पर बातचीत शुरू हो.

युद्ध की शुरुआत

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक इस्राएल में हो रहे एक कॉन्सर्ट में हमला कर दिया, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया. इस हमले ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया और इस्राएल ने गाजा में तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.

पिछले दो वर्षों से गाजा में युद्ध चल रहा है. स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में अब तक 65 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल चुका है, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है.

हालांकि आज भी कई बंधक हमास के कब्जे में हैं. माना जा रहा है कि उनमें से कुछ जीवित हैं और कुछ की मौत हो चुकी है. अब सबकी नजरें ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर टिकी हैं. अगर यह बैठक सफल रहती है तो गाजा युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकती है. हालांकि स्थिति बहुत जटिल है और इसमें कई देशों की भूमिका अहम होगी.