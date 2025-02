TTD Employees Issue: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 18 ईसाई कर्मचारियों पर की सख्त कार्रवाई, धार्मिक नियमों के उल्लंघन का आरोप; ओवैसी ने फैसले को बताया सही (Watch Video)

TTD Orders Action Against Non-Hindu Staff: आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स (TTD) ने 18 ईसाई कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है. इन कर्मचारियों पर आरोप है कि वे ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, जबकि उन्होंने हिंदू धर्म और परंपराओं का पालन करने की शपथ ली थी. इस मामले में TTD ने इन कर्मचारियों को धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से रोक दिया है. TTD के आदेश के अनुसार, यह सभी 18 कर्मचारी अलग-अलग संस्थानों में कार्यरत थे, जिसमें लेक्चरर, हॉस्टल स्टाफ, कार्यालय सहायक, इंजीनियर, हेल्पर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे.

आदेश में साफ कहा गया है कि इन कर्मचारियों को तिरुमला मंदिर या किसी भी धार्मिक कार्य से जुड़े पदों पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है.

ये भी पढें: तिरुपति मंदिर बोर्ड का सख्त फैसला, 18 गैर-हिंदू कर्मचारियों को हटाया, ट्रांसफर या रिटायरमेंट का दिया विकल्प

#WATCH | Hyderabad, Telangana: BJP leader NV Subhash says, " I welcome this move by TTD chairman BR Naidu. The day he took over as chairman, he clearly said that non-Hindus should leave the sacred place of Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD). In earlier regime, many non-Hindus… https://t.co/GU0xQuLaAg pic.twitter.com/bA1BZjaTuc

It is being reported that Tirumala Tirupati Devasthanams has identified 18 employees that are not following Hindu traditions or are non-Hindu. TTD argues that since it is a Hindu institution, non-Hindus shouldn’t be employed by it. We have no objection to it. But @ncbn should…

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 5, 2025