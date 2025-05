Pahalgam Terror Attack: कुलगाम नाले में मिला युवक का शव, संदिग्ध आतंकी ठिकाने की निशानदेही के दौरान नदी में कूदकर दी थी जान; महबूबा मुफ्ती ने लगाए 'गड़बड़ी' के आरोप (Watch Video)

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के एक गांव के निवासियों ने रविवार को एक युवक का शव बरामद किया. आरोप है कि मृतक को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इम्तियाज अहमद माग्रे की मौत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं. उन्होंने बताया कि माग्र्रे का शव रविवार कुलगाम जिले के अहरबल क्षेत्र में अदबल नाला से निकाला गया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

महबूबा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कुलगाम में नदी से एक और शव बरामद किया गया है, मामले में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज माग्रे को दो दिन पहले सेना ने हिरासत में लिया था. अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी में मिला है.’’

#KulgamUpdate | Imtiyaz Ahmad Magray (23), who had confessed knowledge of terrorist hideouts, died by suicide after jumping into Vishaw Nallah while guiding forces to a second hideout near the river. Legal proceedings underway, sources confirm. pic.twitter.com/mgW1eOPojK

Yet another body has been recovered from a river in Kulgam raising serious allegations of foul play. Local residents allege that Imtiyaz Magray was picked up by the army two days ago and now mysteriously his body has surfaced in the river.

The recent terrorist attack in Pahalgam… https://t.co/z2q3OJPa7m

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 4, 2025