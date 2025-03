Tamilnadu Budget 2025-26: स्टालिन ने तमिलनाडु के बजट में रुपये का सिबंल ही बदल डाला, जानें '₹' की जगह तमिल में क्या लिखा

तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट 2025-26 में भारतीय मुद्रा चिह्न '₹' को हटाकर उसे तमिल भाषा के प्रतीक से बदलने का निर्णय लिया है. यह फैसला तब आया है जब राज्य में हिंदी को लेकर राजनीतिक विवाद चरम पर है. इससे पहले पेश किए गए बजट दस्तावेजों में भारतीय रुपये का प्रतीक '₹' प्रयुक्त होता था, लेकिन इस बार डीएमके सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया.

तमिलनाडु में हिंदी थोपने के आरोपों के बीच यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन लगातार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (NEP) का विरोध कर रहे हैं और इसे 'हिंदी को जबरदस्ती थोपने की साजिश' बता चुके हैं. स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां तमिल भाषा और संस्कृति के खिलाफ हैं, और डीएमके सरकार इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को 'भगवा नीति' करार दिया है. उनका कहना है कि यह शिक्षा नीति नहीं, बल्कि हिंदी के प्रसार की योजना है. उन्होंने कहा, 'एनईपी का उद्देश्य भारत के समग्र विकास से अधिक हिंदी को बढ़ावा देना है. यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर देगी, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं.'

Tamil Nadu government replaces the Rupee symbol with a Tamil language symbol representing the same on its Tamil Nadu Budget 2025-26. The previous Budget carried the Indian currency symbol ₹

