SC on Vijay Shah Remarks: सुप्रीम कोर्ट का BJP मंत्री विजय शाह पर सख्त रुख, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लगाई फटकार; SIT जांच के दिए आदेश

Vijay Shah Remarks on Colonel Sophia Qureshi: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मंत्री कुंवर विजय शाह को करारा झटका दिया है. कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया. ये मामला तब सामने आया जब विजय शाह ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान दे डाला.

शाह ने कहा था, “जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा.” इस बयान को सीधे तौर पर कर्नल कुरैशी को 'आतंकियों की बहन' बताने जैसा देखा गया.

Supreme Court slams Cabinet Minister Kunwar Vijay Shah for his remarks against Indian Army officer Colonel Sofiya Qureshi, who had briefed the media about Operation Sindoor against Pakistan. Supreme Court says it is not ready to accept the apology tender by the minister.

