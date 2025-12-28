SP Second Candidates List: समाजवादी पार्टी ने BMC चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, जानें किसे कहां से मिला टिकट

SP Second Candidates List: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुंबई के विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.
इससे पहले 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की
इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली सूची में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी. बीएमसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया हैं.
उम्मीदवारों के नाम
- सुनैना कुलदीप लाल विश्वकर्मा – वार्ड 39
- मोहम्मद इस्माइल शेख – वार्ड 48
- रुकसाना बानो मोहम्मद इब्राहिम – वार्ड 145
- राजश्री दशरथ लोखंडे – वार्ड 147
- युसुफजहा अयूब खान – वार्ड 163
- शेख तबस्सुम हारून – वार्ड 167
- मोहम्मद शकील मोहम्मद अमीन कुरेशी – वार्ड 207
- सीमा इमरान मुल्ला – वार्ड 209
- जाकिर हुसैन मूसा हबिया – वार्ड 137
2017 में सपा ने 6 सीटें जीती थी
समाजवादी पार्टी ने 2017 के BMC चुनावों में 227 सदस्यीय जनरल बॉडी में 6 सीटें जीती थीं. पार्टी ने इस बार किसी गठबंधन के बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. BMC की कुल 227 सीटों पर मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को घोषित की जाएगी.