Raj Thackeray in Mumbai Local: मोर्चे के लिए राज ठाकरे ने किया दादर से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन से सफर, लोगों के साथ की बातचीत: VIDEO

Raj Thackeray travelled in Mumbai local train (Credit-@mayuganapatye)

Raj Thackeray in Mumbai Local: चुनाव आयोग (Election Commission) के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और महाविकास आघाडी ने 'सत्य का विराट मोर्चा' का आयोजन किया है. इस मोर्चे में सहभागी होने के लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) भी रवाना हो चुके है और उन्होंने दादर से लेकर चर्चगेट तक लोकल ट्रेन में सफर किया.इस मोर्चे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत सभी विपक्षी दलों के नेता और पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं.राज ठाकरे मार्च में शामिल होने के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा की. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और हाथ भी मिलाया.राज ठाकरे सुबह करीब 10 बजे दादर रेलवे स्टेशन पहुंचे.

इस समय उनके साथ मनसे नेता बाला नांदगांवकर, नितिन सरदेसाई, अनिल शिदोरे जैसे नेता मौजूद थे. वे पश्चिम रेलवे से चर्चगेट जाने वाली धीमी लोकल पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे. इसी दौरान राज ठाकरे सुरक्षाकर्मियों से घिरे हुए थे. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @mayuganapatye नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: महाराष्ट्र में 96 लाख Fake Voter जोड़े जाने का दावा, Raj Thackeray ने EC पर साधा निशाना; 1 नवंबर को मुंबई में होगा बड़ा Protest

राज ठाकरे ने लोकल से किया सफर

विशाल मोर्चे का आयोजन

इस मोर्चे में सभी विपक्ष की पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हो रहे है. शिवसेना उद्धव ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Thackeray) की शिवसेना की पार्टी के कार्यकर्ता, शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे है. जब राज ठाकरे चर्चगेट स्टेशन पहुंचे, तो वहां शेकड़ों मनसैनिकों ने उनका उत्स्फूर्त स्वागत किया.ढोल-ताशों की गूंज के बीच मनसे के भगवे झंडे लहराते रहे और पूरे स्टेशन का माहौल जोश और उत्साह से भर गया.

चुनाव आयोग पर निशाना

बता दें की राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग पर कुछ महीने पहले आरोप लगाएं थे.जिसके बाद से निष्पक्ष चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष की पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं जा रहे है.आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने भी राहुल गांधी की ही तरह चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं थे और अब राज ठाकरे भी चुनाव आयोग को घेर रहे है. जिसके लिए ही इस मोर्चे का आयोजन किया गया है.