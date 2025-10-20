VIDEO: महाराष्ट्र में 96 लाख Fake Voter जोड़े जाने का दावा, Raj Thackeray ने EC पर साधा निशाना; 1 नवंबर को मुंबई में होगा बड़ा Protest

(Photo Credits Twitter)

Raj Thackeray on Fake Voter List: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को जानकारी मिली है कि राज्य में लगभग 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं. उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग (EC) पूरे मामले की जांच होने तक महाराष्ट्र में कोई चुनाव न कराए. रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने कहा कि हमें पुख्ता जानकारी मिली है कि लगभग 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए हैं.

''यह महाराष्ट्र और देश के मतदाताओं का अपमान है. हमारे सभी अधिकारियों को घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करनी चाहिए. जब ​​तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, चुनाव नहीं होने चाहिए."

'महाराष्ट्र में एक करोड़ फर्जी मतदाता हैं'

Mumbai, Maharashtra: On MNS Chief Raj Thackeray’s allegations of 1 crore fake voters in Maharashtra, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Raj Thackeray’s claim of one crore matches ours. If there are one crore bogus voters in Maharashtra right now, the elections cannot be… pic.twitter.com/SH33ZkRaqT — IANS (@ians_india) October 20, 2025

1 नवंबर को मुंबई में निकाला जाएगा 'मार्च'

इस बीच, शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ बैठक की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि Uddhav Thackeray, Sharad Pawar और Raj Thackeray जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर अनियमितताओं पर चर्चा करेंगे. राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा "Match Fixing'' के जरिए चुनाव जीतती है. इसके विरोध में 1 नवंबर को मुंबई में एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा.

इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Dy CM Eknath Shinde) ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महायुति गठबंधन पूरी तरह तैयार है और आगामी चुनावों में भारी जीत हासिल करेगा.

मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप

इससे पहले, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और कहा था कि मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए थे.