Rahuri Bypoll Results 2026: महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर किसकी होगी जीत? शुरुआती रुझानों में BJP के अक्षय कर्डिले और NCP-SP के गोविंद मोकाटे के बीच कांटे की टक्कर

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Rahuri Bypoll Results 2026: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के बीच बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. शुरुआती रुझानों में दोनों दलों के उम्मीदवार एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिससे इस सीट का परिणाम किसी भी ओर झुक सकता है.

27 राउंड की मतगणना और सुरक्षा के इंतजाम

चुनाव आयोग के अनुसार, राहुरी उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कुल 27 राउंड में पूरी की जाएगी. निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. दोपहर तक सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद आधिकारिक परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है. बता दें कि 23 अप्रैल को हुए मतदान में राहुरी के 55.31 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. यह भी पढ़े: Baramati Bypoll Result 2026: बारामती उपचुनाव परिणाम में शुरुआती रुझानों में सुनेत्रा पवार को बड़ी बढ़त, करीब 6,500 से अधिक मतों से आगे

अक्षय कर्डिले और गोविंद मोकाटे के बीच प्रतिष्ठा की जंग

इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के अक्षय कर्डिले और एनसीपी (शरद पवार गुट) के गोविंद मोकाटे के बीच है. बीजेपी ने पूर्व विधायक दिवंगत शिवाजी कर्डिले की विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे अक्षय कर्डिले को मैदान में उतारा है. वहीं, शरद पवार की पार्टी ने अनुभवी नेता गोविंद मोकाटे पर दांव खेला है. इसके अलावा, वंचित बहुजन आघाड़ी के संतोष चोलके और शिवसेना (यूबीटी) के बागी रावसाहेब खेवरे की मौजूदगी ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है.

शिवाजी कर्डिले की विरासत की कड़ी परीक्षा

यह उपचुनाव बीजेपी के दिग्गज नेता शिवाजी कर्डिले के आकस्मिक निधन के कारण हो रहा है. यह चुनाव इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि कर्डिले के पुराने प्रतिद्वंद्वी प्राजक्त तनपुरे ने चुनाव से ऐन पहले अपना नामांकन वापस ले लिया था. उनके इस कदम से चुनावी समीकरण बदल गए और मुकाबला सीधे तौर पर कर्डिले परिवार की विरासत बनाम विपक्षी एकता के रूप में तब्दील हो गया. अक्षय कर्डिले के लिए यह चुनाव अपने पिता के गढ़ को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है.

जीत के दावों के बीच प्रशासनिक सतर्कता

मतगणना केंद्र के बाहर दोनों ही पार्टियों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा है. जहां बीजेपी समर्थकों ने 'जीत पक्की' होने के दावे के साथ पोस्टर लगाए हैं, वहीं एनसीपी-एसपी के कार्यकर्ता गोविंद मोकाटे की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं. किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने मतगणना स्थल के पास धारा 144 लागू की है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

जैसे-जैसे राउंड वार आंकड़े सामने आ रहे हैं, राहुरी की राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है. कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि राहुरी की जनता ने शिवाजी कर्डिले की विरासत को चुना है या सत्ता परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है.