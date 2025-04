Rahul Gandhi: कास्ट सेंसस पर केंद्र सरकार के फैसले का राहुल गांधी ने किया स्वागत, पहलगाम के दोषियों को सजा देने की मांग की; VIDEO

Rahul Gandhi: दिल्ली में कास्ट सेंसस को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आखिरकार कांग्रेस की सोच को अपनाया है, और वो इसका स्वागत करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ पहला कदम है, अब सरकार को इसकी टाइमलाइन और सही ढंग से डिजाइन भी बताना होगा. राहुल गांधी ने कहा कि हमने संसद में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कास्ट सेंसस करवाएंगे. हमने यह भी कहा था कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा, जो एक कृत्रिम रेखा है, उसे हटाया जाएगा.

''अब जब एनडीए सरकार ने कास्ट सेंसस का फैसला लिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि सरकार बताये कि ये कब और कैसे होगा."

Delhi: When asked whether the Union Cabinet's decision to approve the Caste Census was taken in light of the upcoming Bihar elections, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I don't think that's why this decision was taken in a hurry. I don't need to comment on whether… pic.twitter.com/YNrlvgCKS1

#WATCH | On #PahalgamTerroristAttack, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "I am saying that 28 people have been killed in cold blood. It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The PM has to take action.… pic.twitter.com/O0qIv0jf3W

