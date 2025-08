Rahul Gandhi Comment: 'देश का राजा कैसा हो के नारे पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को टोका; कहा.. मैं राजा नहीं हूं और बनना भी नहीं चाहता: VIDEO

Rahul Gandhi Comment: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब एक वार्षिक कानूनी कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने राहुल गांधी के सम्मान में नारे लगाएं. इस दौरान राहुल ने ऐसा कुछ कहा कि हॉल में तालियां बजने लगी. जब राहुल गांधी भाषण देने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाएं. देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, इसके बाद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को ऐसा नारा नहीं लगाने के लिए कहा. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा ,' नहीं, नहीं बॉस मैं राजा नहीं हूं, और मैं राजा बनना भी नहीं चाहता हूं. राहुल ने आगे कहा कि ,' मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं. इस दौरान जैसे ही उन्होंने ये कहा ,' पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा.

उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ANI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

राहुल गांधी का भाषण

#WATCH | Delhi: "Main Raja nahi hoon. Raja banna bhi nahi chahta hoon. Main Raja ke concept ke against hoon." says Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, responding to 'Desh ka Raja kaisa Ho, Rahul Gandhi jaisa ho' slogans raised at the Annual Legal Conclave- 2025 pic.twitter.com/M31iJ6uJg4

— ANI (@ANI) August 2, 2025