VIDEO: 'बिहार को फिर लालटेन चाहिए क्या?': समस्तीपुर में PM Modi का संबोधन, कांग्रेस-RJD पर बोला तीखा हमला

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

PM Modi Samastipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना धुंआधार चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में उन्होंने आज समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि अक्टूबर 2005 में बिहार को "जंगल राज (Jangal Raj)" से मुक्ति मिली थी. तब से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार (NDA Government) बिहार में विकास और जनकल्याण के पथ पर अग्रसर है. राजद और कांग्रेस की सरकारें कई घोटालों में लिप्त रही हैं. वे अब कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) के नाम का अपमान कर रहे हैं, जिसे बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.

पीएम मोदी ने कहा, 'जब हर एक के हाथ में लाइट है, इसके बाद भी क्या आप लोगों को लालटेन चाहिए?'

#WATCH | Samastipur | #BiharElection2025 | PM Narendra Modi says, "...'Har ek ke haath mein light hain toh lantern (RJD symbol) chahiye kya?'..." pic.twitter.com/hpktdHy9jG — ANI (@ANI) October 24, 2025

जीएसटी बचत महोत्सव की जिक्र

प्रधानमंत्री ने बिहार में लागू "जीएसटी बचत महोत्सव (GST Bachat Mahotsav) " और छठ पूजा (Chhath Puja) की तैयारियों के लाभों पर भी प्रकाश डाला और लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए बधाई दी. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार (NDA Sarkar) के सत्ता में आने पर बिहार एक बार फिर नई गति से आगे बढ़ेगा.

एक बार फिर एनडीए सरकार: PM मोदी

मोदी ने जोर देकर कहा कि "लोकतंत्र का महापर्व एक बार फिर बिहार में गूंजेगा और पूरा राज्य कह रहा है, 'एक बार फिर एनडीए सरकार.'" उन्होंने लोगों से विकास और सुशासन के लिए अपने मतों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाने की अपील की.