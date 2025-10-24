Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि, बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर से भाजपा की चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे. समस्तीपुर 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे. बिहार पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को याद किया और उन्हें नमन किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन. आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा."

उल्लेखनीय है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 'भारत रत्न' दिया. कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता थे. वे सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए स्मरणीय हैं. कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण और सामाजिक कल्याण संबंधी नीतियों का बिहार पर स्थायी प्रभाव रहा है. इसी बीच, पीएम मोदी ने बताया कि वे शुक्रवार को बिहार में दो विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे. उन्होंने बिहार की जनता को अपने परिवारजन बताते हुए कहा, "दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा. इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा." यह भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में टॉप इंडस्ट्री लीडर्स से की मुलाकात, भारत की ग्रोथ स्टोरी में सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस

प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि बिहार की जनता-जनार्दन का जोश और उत्साह बताता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार को बिहार दौरे पर रहेंगे. वे दो बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिनमें एक सिवान और दूसरी बक्सर में होगी. भाजपा की राज्य इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैलियों की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.